Gravina: “Barella ci preoccupa un po’. Spalletti? E’ straordinario”

Le condizioni fisiche di Nicolò Barella preoccupano. A “lanciare l’allarme” è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Infatti egli ha parlato a “Il Sogno Azzurro – Festival della Serie A”, in programma a Parma nella mattina di oggi, 7 giugno. Non solo su Barella, Gravina ha parlato anche del Ct della Nazionale Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

“Barella ci preoccupa un po’.” A riguardo è intervenuto anche Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale Italiana, facendo un paragone con la situazione di Gattuso ai Mondiali. : “Speriamo sia come Gattuso ai Mondiali, saltò la prima partita e poi fu protagonista ma prima volevano mandarlo a casa! Comunque Nicolò in questi giorni farà nuovi esami ma potrebbe già esserci contro l’Albania”.

Gravina prosegue parlando del ct Spalletti: “E’ straordinario. Si dedica all’etica del lavoro in una maniera esagerata. Ha firmato con noi in bianco, e da quel momento respira solo azzurro, vive per la maglia azzurra. E’ un perfezionista“.

Foto: twitter FIGC