Gravina: “Avanti a lungo con Mancini. Faremo attenzione alla situazione economica dei club”

In occasione della puntata di 90° Minuto, Gabriele Gravina è intervenuto per parlare di diverse tematiche. Il presidente della FIGC ha iniziato dalla capienza del Barbera per la sfida tra Italia e Macedonia: “Mi auguro la capienza del 100%, anche se non cambia moltissimo fra 75% e 100%. Sarebbe un messaggio di grandissima speranza per tutto il paese“. Su Mancini: “Abbiamo avviato un progetto importante. Prima delle fase finale del campionato Europeo, abbiamo trovato l’accordo per andare avanti insieme e lo abbiamo fatto prima della vittoria di Euro 2020. Faremo di tutti per qualificarci, ma Mancini è protagonista insieme a noi di un progetto che andrà avanti a lungo“.

Sulla crisi economica del calcio italiano:”Noi lavoriamo in queste due direzioni: al momento dell’iscrizione dobbiamo sciogliere le riserve su una società per capire se ha fra attività e passività ha le risorse per poter affrontare il campionato. Poi ci sono due indicatori, che noi abbiamo sempre utilizzato per togliere dignità all’indice di liquidità. Mi riferisco all’indicatore collegato all’indebitamento e al rapporto fra ricavi e costo del lavoro allargato. Questi due indicatori che abbiamo sempre utilizzato in sede di iscrizione e che hanno attenuato il valore dell’indice di liquidità, li vogliamo usare in sede di gestione e di mercato durante il campionato, quindi sono peggiorativi. Il rapporto tra i ricavi e il costo del lavoro allargato partirà con 0.8, scenderà a 0.7 e scenderà a 0.6. Una programmazione triennale e lo stesso vale per il criterio che riguarda l’indebitamento delle società. Ci stiamo lavorando. Ci sarà molta attenzione alla ipotesi di valutare all’interno dei ricavi l’effetto delle plusvalenze“.

Sui pochi giovani convocabili: “L’unica politica è quella in credere nelle infrastrutture e nei vivai. I giovani selezionabili per le nazionale sono il 30%, c’è una tendenza a non valorizzare i nostri vivai. Questo è un grosso errore, si dente a valorizzare i giovani stranieri“.

Foto: Figc Twitter