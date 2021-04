Gravina ammonisce: ”O dentro o fuori dal sistema”

Gabriele Gravina è stato eletto ieri come membro dell’Esecutivo Uefa come riporta la Gazzetta dello Sport. Un passo importante anche per combattere la Super Lega, infatti anche Gravina è stato chiaro: “Mi piacerebbe che questa vicenda si ricomponesse, perché il calcio non può essere un rifugio per ricchi ma deve essere un godimento e una gioia per tutti”. E si appoggia al discorso di Infantino, presidente della Fifa, sul “dentro o fuori” per chi partecipa alla Super Lega. Discorso riconducibile alla Serie A, che potrebbe escludere chi ne dovrebbe fare parte.

Foto: Twitter Figc