Gravina: “Ai disfattisti ricordo che abbiamo vinto un Europeo nel 2021”

Durante l’intervista concessa all’Avvenire, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha così parlato delle difficoltà dei risultati della nazionale italiana, che ha mancato la qualificazione al Mondiale di Qatar ed è reduce dalla cocente delusione dell’eliminazione della Nazionale Under 21 all’Europeo di categoria. E il presidente ha voluto difendere i risultati degli Azzurri: “Mi dispiace deludere i tifosi quando non ci qualifichiamo ai Mondiali o alle Olimpiadi, ma io vinco in altri settori e nelle dimensioni in cui la FIGC sta investendo in risorse economiche e soprattutto umane. Quanto ai risultati, faccio notare ai disfattisti che la Nazionale di Roberto Mancini oltre a un Europeo vinto nel 2021 aveva anche stabilito il primato mondiale delle 37 partite di imbattibilità, record strappato alle vecchie e vincenti selezioni di Spagna e Brasile”.

Foto: twitter FIGC