Gravenberch: “Quest’anno sto avendo poco spazio. Ma dal prossimo anno qualcosa deve cambiare”

Ryan Gravenberch, colpo del Bayern della scorsa estate, ha parlato a Voetbal International, esprimendosi sul fatto che vuole giocare di più.

Queste le sue parole: “Allenarsi ai massimi livelli per un anno è stato davvero istruttivo, ma dalla prossima stagione qualcosa deve cambiare perché voglio tornare a giocare tutte le settimane. Non ho ancora parlato con la dirigenza, ma è chiaro che questa situazione non corrisponde alle mie aspettative”.

Il giocatore ha messo a referto 19 presenze in Bundesliga e 6 in Champions, ma vuole maggiore minutaggio.

Foto: twitter Bayern