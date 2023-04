Gravenberch: “Non mi pento della scelta Bayern, ma speravo di giocare di più”

Il centrocampista olandese Ryan Gravenberch del Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista a Ajax Showtime in cui ha parlato dei suoi primi mesi con i bavaresi. Il ventenne è un’alternativa, poco minutaggio per l’ex Ajax: poco più di 700′ giocati. Le sue parole: “Sono ancora convinto della mia scelta e non me ne pento affatto. Sicuramente avevo sperato e anche aspettato di giocare di più al Bayern. Finora non è andata come previsto. Per per me è un peccato, ma me la sto cavando bene. Nella mia carriera non ho mai avuto una vera battuta d’arresto fino a questa stagione. Sono sempre stato un grande talento e sono entrato nella prima squadra dell’Ajax in giovane età. Per me, questa stagione è solo la prima in cui sto attraversando un momento difficile tempo e poco tempo di gioco. Come giocatore, anche queste esperienze migliorano. Sono ancora molto giovane e sono contento di vivere qualcosa di simile ora invece di sperimentarlo per la prima volta più tardi nella mia carriera. Sono mentalmente forte e sto facendo passi in avanti anche in questa situazione. È così che cerco di convertire questa esperienza in qualcosa di positivo. Rimango forte”.

Foto: Twitter Bayern Monaco