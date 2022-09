Gravenberch: “Arrabbiato per lo scarso minutaggio. Ma non mi pento di aver scelto il Bayern”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, il centrocampista Ryan Gravenberch ha parlato della scelta estiva di andare al Bayern Monaco: “Arrabbiato per le zero partite da titolare? Ad essere onesto sì, lo sono. Voglio sempre giocare ma il tecnico ha sempre scelto altri giocatori. Devo accettarlo anche se è difficile. Speravo di avere maggiore minutaggio ma cerco di restare tranquillo, magari dopo la sosta avrò più spazio. Non ho rimpianti nell’aver scelto il Bayern anche se per il momento ho perso il posto in Nazionale”.

Foto: Twitter Bayern