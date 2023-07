Grave infortunio per David Silva: la Real Sociedad ora pensa a Isco

Brutte notizie in casa Real Sociedad: David Silva ha infatti riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Il club spagnolo, dunque, è al lavoro per cercare un suo sostituto. Secondo quanto riportato da AS, una delle idee della dirigenza porterebbe a Isco, svincolatosi dopo l’esperienza al Siviglia. Ci sarebbe stato già un primo contatto tra le parti per capire la disponibilità del calciatore.

Foto: Instagram ufficiale Isco