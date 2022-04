Grave incidente per Freddy Rincon, ex Napoli. Le sue condizioni sono critiche

Freddy Rincon, ex calciatore del Napoli (per un anno, nel 1994-95) e colonna della Nazionale della Colombia, è rimasto coinvolto quest’oggi in un terribile incidente stradale ed è in condizioni gravissime.

L’ex giocatore, che oggi ha 55 anni, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è schiantato con l’auto contro un autobus. La vettura è andata completamente distrutta. Il tragico incidente è avvenuto a Cali, in Colombia, e ha visto coinvolto quattro persone.

Rincon, oltre al Napoli, ha militato anche nel Real Madrid, Palmeiras, Corinthians e Santos.

Foto: Wikipedia