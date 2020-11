Grassani: “Un dibattimento lunghissimo, ma siamo soddisfatti”

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sul caso Juve-Napoli e il caos del 3-0 a tavolino, spiegando la posizione del club azzurro: “Un dibattimento assolutamente soddisfacente. Abbiamo spiegato la centralità del ruolo delle Asl e di come in nessuno dei precedenti si è risolto con un 3-0 a tavolino. È stata una discussione lunghissima. Il Napoli ha subito un’iniqua sanzione rispetto agli altri precedenti ad uguali condizioni. Il giudice Sandulli non deciderà stasera. L’esito verrà comunicato con le motivazioni quindi presumibilmente tra qualche giorno. Il Napoli in questa vicenda è la parte offesa. Il club ha solo obbedito ad un’autorità superiore. Questa la parte centrale dell’intervento del presidente De Laurentiis. La salute pubblica è più importante del sistema calcio. Dal 4 ottobre Juve-Napoli è stato il caso pilota, solo il club azzurro ha pagato. Sanzione inaccettabile ed affittiva. 24 partite di calcio professionistiche sono state rinviate per analoghe situazioni. Per noi la Lega ha sbagliato ed il giudice sportivo è andato dietro. Intervento di De Laurentiis? Ha aperto le schermaglie in quanto era il proprietario del club, poi il sottoscritto è intervenuto per la difesa tecnica. L’intervento del presidente ha toccato valori e temi come quello della giustizia sportiva, il valore delle contendenti che deve determinare un risultato e non un provvedimento iniquo. L’appello, secondo noi, ha buona ragione di concludersi positivamente per il Napoli, anche per ristabilire la regolarità”.

Foto: kiss kiss