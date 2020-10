Grassani (legale Napoli): “Il 3-0 a tavolino sarebbe un messaggio sbagliato”

La brutta vicenda di questo week-end, legata all’episodio di Juventus-Napoli, è destinata ad avere lunghe ripercussioni, con i ricorsi del club partenopeo che non dovrebbero mancare a farsi attendere. Il 3-0 dovrebbe essere ratificato domani pomeriggio dal giudice sportivo, poi il Napoli inizierà l’iter per i ricorsi vari.

Ad annunciarlo, ai microfoni di Radio Marte, il legale del club campano, l’avvocato Mattia Grassani, che afferma come il Napoli si muoverà in tutti i modi per cancellare la sconfitta a tavolino. Queste le sue parole: “Il 3-0 per la Juve? Se il Giudice Sportivo decidesse in questo senso la classifica, lo sport, anzi, il calcio italiano, perderebbe l’occasione per dare un messaggio chiaro, ovvero che non si deve giocare a tutti i costi a prescindere dal bene superiore della salute. Protocollo della FIGC? Ovvio, ne siamo a conoscenza ma disposizioni di ASL sono, in questo momento, superiori a tutto. Ovviamente, qualora domani verrà ratificato il 3-0 alla società, procederemo per inviare ricorsi in ogni sede sportiva e giudiziaria”.

Intento la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo per verificare il rispetto del protocollo da parte del Napoli dopo la positività di Zielinski.

Fonte Foto: Logo Napoli Calcio