Grassani: “Il fascicolo sulle 4 mensilità Juve è molto delicato, possibile nuova sanzione”

Mattia Grassani ha rilasciato altre considerazioni sul processo a carico della Juve: “Senza conoscere le motivazioni non è agevole fare previsioni. Ma il Collegio di Garanzia è una partita secca, il pareggio non è possibile. Il Collegio di Garanzia non entra nel merito, valuta se le motivazioni sono congrue e non in contrasto. Se il giudizio fosse ritenuto corretto, i 15 punti verrebbero confermati. Ma la Procura Federale ha aperto un altro fascicolo per le 4 mensilità del periodo Covid. Si tratta di un’altra incognita molto delicata, rispetto alla quale potrebbe esserci una nuova sanzione con altri punti di penalizzazione”.