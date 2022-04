Grassani (Avv. Napoli): “Osimhen non è stato pagato troppo, casomai troppo poco. Vale più di 100 milioni”

A Roma davanti al Tribunale federale per il caso plusvalenze era presente quest’oggi anche il Napoli. La famiglia De Laurentiis, rappresentata dall’avvocato Mattia Grassani, ha così difeso la posizione del club indagato sulla trattativa Osimhen-Lille, come riportato da gazzetta.it: “Osimhen non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato, di 72 milioni, come sostiene la Procura federale, casomai è stato pagato troppo poco, visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni. Ricorrere a plusvalenze fittizie per 20 milioni sarebbe da kamikaze”.

FOTO: Twitter Napoli