Grassadonia: “Catanzaro, impegno sarà massimo. La squadra trovi serenità”

Prime parole per Gianluca Grassadonia da allenatore del Catanzaro. L’ex Foggia e Pro Vercelli, al termine della prima seduta di allenamento da lui diretta ha parlato ai canali ufficiali del club.

“Massimo sarà l’impegno personale e della squadra per cercare di far bene, raggiungendo gli obiettivi che si è prefissata la società. Il gruppo – ha proseguito – deve trovare, da un punto di vista mentale, serenità e autostima. Del resto si tratta di un gruppo che è in grado di giocarsela con tutti”.

Foto: sito Catanzaro