Granqvist si ritira dal calcio, l’annuncio social: “Felice della mia lunga carriera, ho avuto delle soddisfazioni”

Arriva l’annuncio da parte di Andreas Granqvist, che tramite il proprio profilo Instagram, comunica la decisione di ritirarsi dal mondo del calcio giocato. Il difensore 36enne svedese, dal 2011 al 2013 ha vestito la maglia del Genoa in cui ha totalizzato 66 presenze, realizzando 2 gol e 3 assist.

“Sono stati anni difficili. Ho lottato e faticato per rendere giustizia a me stesso e ai miei compagni di squadra in campo. La mia testa ha voluto farlo ma il mio corpo ha troppo spesso detto di no. Ultimamente ho parlato con il club, con la mia famiglia e ho pensato molto per conto mio. Ora è fatta. Ho semplicemente fatto la mia parte. È ora di mettere le scarpe sullo scaffale.

Non tutti hanno avuto una carriera lunga come la mia. Ho giocato a calcio al più alto livello in cinque paesi. Ho rappresentato il mio paese. Negli ultimi anni come capitano. È stato enorme per me. Sono stato in grado di aiutare il mio club del cuore HIF a tornare in Allsvenskan. Non siamo dove vogliamo essere oggi. Ma sappiamo tutti qual è il nostro posto e ci torneremo di nuovo.

Niente di tutto questo l’ho fatto io. È molto grazie alle grandi persone che ho avuto intorno a me. A tutti gli allenatori, al mio agente, ai compagni di squadra, ai fan, grazie per avermi aiutato lungo la strada. Ma soprattutto, grazie alla mia famiglia. Senza il vostro amore e sostegno, niente di quello che ho vissuto sarebbe stato possibile.

Grazie di tutto

Granen”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas (@granqvistandreas)

Foto: Instagram giocatore