Grandissimo Milan padrone del Bernabeu: 3-1 con Thiaw, Morata e Reijnders

È un Milan formato Champions quello che va in scena al Bernabeu: 3-1 al Real Madrid di Carlo Ancelotti. La sfida si apre con il vantaggio rossonero firmato da Malick Thiawal minuto 12: cross di Pulisic da calcio d’angolo nel cuore dell’area di rigore, trovato ben appostato al centro Thiaw, che di testa sblocca il match. Al minuto 23, però, arriva il pareggio del Real Madrid con il rigore trasformato da Vinicius Junior. Il brasiliano si è anche guadagnato il tiro dagli undici metri, avendo subito un fallo da Emerson Royal in piena area. Al minuto 39 torna in vantaggio il Milan con il gol dell’ex di Alvaro Morata. Bella azione di ripartenza dei rossoneri, che sfruttano un errore in uscita del Real Madrid e si lanciano avanti con Pulisic. Palla a Leao, che si gira e calcia forte, trovando la risposta di Lunin. Il portiere ucraino non può però nulla sul tap-in di Morata. Il tris del grande Milan del Bernabeu porta la firma di Tijani Reijnders al minuto 73. Grande azione dell’olandese, che avvia da solo la ripartenza e, dopo aver scambiato con Leao, conclude forte dall’interno dell’area con il mancino. All’81’ il Real avrebbe accorciato le distanze con il gol del potenziale 2-3 segnato da Antonio Rudiger. Nasce tutto da calcio d’angolo: Maignan che ribatte corto, ne approfitta il difensore centrale tedesco che calcia potente in rete col destro. Tutto inutile, però: interviene il VAR che segnala fuorigioco, il gol è annullato. Termina così 1-3 al Bernabeu, il Milan trova la seconda vittoria consecutiva in Champions e sale a quota 6 punti, agganciando proprio il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Foto: Instagram Milan