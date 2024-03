Grandissima Roma, il timbro di De Rossi: 4-0 al Brighton (Dybala-Lukaku-Mancini-Cristante)

Lezione della Roma di De Rossi al Brighton di De Zerbi. Nel derby italiano in panchina, è il campione del Mondo ad avere la meglio sul collega. Un 4-0 che mette quasi al sicuro i giallorossi anche in vista del ritorno. Il primo squillo dei giallorossi arriva dopo appena 3′: Spinazzola guadagna il fondo e trova Lukaku al centro dell’area di rigore, il belga impatta di testa ma trova una grande risposta di Still. Immediata la risposta del Brighton che fa tremare l’Olimpico con il palo colpito da Adingra, dopo la deviazione di Ndicka. Al 13′ Paredes verticalizza e mette Dybala a tu per tu col portiere dei Seagulls, la Joya lo salta e deposita in rete. L’assistente alza la bandierina, ma il Var lo smentisce e convalida la rete dell’argentino. Al 24′ torna a farsi vedere in avanti il Brighton, ancora a sinistra, ancora con Adingra che mette in mezzo per Welbeck che schiaccia di testa, ma trova la risposta di Svilar. Al 42′ è ancora Paredes a cercare la traccia verticale, questa volta è meno preciso, ma Dunk sbaglia il controllo e lancia Lukaku a campo aperto. Big Rom non sbaglia davanti a Still e sigla il gol del 2-0. Prova subito a rispondere il Brighton: ancora Adingra dalla sinistra per Welbekc ed, esattamente come prima, il colpo di testa del centravanti inglese trova la risposta di Svilar.

Nella ripresa, calano giustamente i ritmi ma non cala la Roma, che dilaga. Al 64′, arriva il tris per i giallorossi che segnano con Mancini, su sviluppo di calcio piazzato. Il difensore segna in spaccata la rete del 3-0. Dopo una lunga review al VAR, il gol viene assegnato. Mancini aveva solo le braccia in fuorigioco, ininfluenti per far annullare il gol.

Passano quattro minuti e al 68′ Cristante fa 4-0. Grande palla di El Shaarawy, che crossa indietro dove si avvita Cristante che segna il primo gol in Europa League.

Nel finale, la Roma gestisce il parziale, nettissimo. De Rossi fa una girandola di cambi e porta a casa un pesantissimo 4-0. Nel finale, l’Olimpico tributa Daniele De Rossi, da capitan futuro a trascinatore di un popolo.

Foto: Instagram Roma