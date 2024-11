Grandissima Lazio: batte il Porto con Pedro all’ultimo respiro (2-1): 12 punti in 4 partite e primato solitario in Europa League!

La Lazio vince ancora, batte 2-1 il Porto e ottiene la quarta vittoria consecutiva in Europa League. E l’avversario, va detto, era di altissimo livello. Partita bella all’Olimpico, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Parte meglio la Lazio, che crea gioco e sfiora la rete con Pedro. Poi il Porto reagisce con un contropiede degli ospiti, traversa di Viera. La Lazio sblocca la gara all’ultimo secondo del primo tempo.

Sponda di Castellanos che mette un pallone perfetto per Romagnoli che di testa infila direttamente in porta.

Nella ripresa, reazione del Porto che fa la partita. Al 65′, ripartenza micidiale dei portoghesi con Galeno che serve Eustaquio che con una conclusione precisa la palla all’angolino per l’1-1. Quando le squadre sembrano accontentarsi del pareggio, nel recupero la Lazio piazza la zampata del 2-1 ancora con Pedro. Ancora decisivo l’asso 37enne spagnolo. Vince la Lazio 2-1 e vola in Europa.

La Fiorentina, dopo 7 vittorie consecutive, perde clamorosamente a Nicosia contro l’Apoel. Brutto primo tempo dei viola che subiscono due gol e compromettono la gara.

Al 37′, vantaggio dei padroni di casa con Donis. La Fiorentina accusa il colpo e becca al 46′ il 2-0 di Abagna. Fiorentina annichilita, che prova la reazione nella ripresa. Al 74′ arriva la rete di Ikone che riapre i giochi per il 2-1. Assalto finale della compagine di Palladino, per evitare almeno la sconfitta ma finisce 2-1 per i padroni di casa.

Foto: sito Lazio