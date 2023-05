Grandina sul Milan. Sotto di due gol, Pioli perde anche Bennacer dopo 17 minuti. Entra Messias

Inizio terribile per il Milan, sotto di due gol contro l’Inter, che è in vantaggio con le reti di Dzeko e Mkhitaryan. Palo anche dei nerazzurri anche con Calhanoglu nel primo quarto d’ora di dominio assoluto dei nerazzurri.

Per il Milan momentaccio, sotto di due gol, praticamente assente dal campo e con Pioli che perde anche Bennacer per infortunio dopo 17 minuti. Al suo posto Messias.

Grandina su Pioli, che non ha a disposizione anche Leao.

Foto: Instagram Milan