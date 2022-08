Grande intensità ma perfetta parità al Franchi: Fiorentina-Napoli termina 0-0

Termina 0-0 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Una partita con grande intensità, grande equilibrio in campo con due squadre che non si sono risparmiate e hanno cercato la vittoria fino all’ultimo minuto. Nel primo tempo è Victor Osimhen insacca, ma l’assistente e la conferma del Var confermano la posizione irregolare del nigeriano. Nel secondo tempo altra grande chance per il Napoli, questa volta con Lozano ma il messicano spreca a lato la grande assistenza di Kvaratskhelia. Poco dopo, anche i viola rischiano di trovare la via del vantaggio con il nuovo arrivato Barak, ma il pallone si spenge a pochi centimetri dal palo. Nel finale di partita meglio la Fiorentina ma, prima, Sottil e, poi, Jovic non riescono a insaccare alle spalle di Meret. Perfetta parità al Franchi, Fiorentina e Napoli si suddividono la posta in palio. I viola si portano a 5 punti. Mentre il Napoli, si aggiunge al gruppo in testa alla classifica a quota 7 punti.

Foto: Fiorentina Instagram