Grande Fiorentina! I viola passano 3-1 a Basilea dopo i supplementari, decisivo Barak. Finale di Conference League il 7 giugno contro il West Ham

La Fiorentina riequilibra batte 2-1 il Basilea e come all’anmdata al Franchim quando aveva perso, va a giocarsi ai supplementari per l’accesso alla finale di Conference League. I viola passano in vantaggio 1-0 in casa del Basilea, con un gol di testa di Nico Gonzalez al 35′. Un gol fondamentale che riequilibra il 2-1 del Franchi. Nella rioresa, arriva il pareggio degli svizzeri con Amdouni al 55′.

Ancora Nico Gonzalez al 72′, riporta la viola avanti, 2-1, pareggiando così i conti con l’andata.

Si va ai supplementari, gara equilibrata, interrotta poi per diversi minuti per un malore di un tifoso nel settore ospiti. La Fiorentina trova la rete al 129′ con Barak che segna il 3-1 e che manda i viola in finale

Fiorentina e Basilea, quindi, ai supplementari, per accedere alla finale contro il West Ham.

Foto: Instagram Fiorentina