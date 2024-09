Grande equilibrio, Juve-Roma è 0-0 all’intervallo. Udinese avanti sul Como

Finit i primi tempi delle due gare delle 20.45 di Serie A. Nessun gol nei primi 45 minuti in Juve-Roma.

A Torino, giara equilibrata e molto tattica. Alcuni squilli di Soulé e Pellegrini per la Roma, con conclusioni non precise. La Juve ha risposto con la velocità di Cambiaso e al 42′ ha costruito la prima vera palla gol del match, con un cross di Mbangula per Vlahovic che ha colpito sporco, bravo Svilar a deviare in corner. Grande equilibrio a Torino, il secondo tempo può dire tanto, visto anche le panchine molto ampie delle sue squadre.

A Udine, si sblocca la gara al 43′. Brenner segna il gol del vantaggio dei friulani sul Como, al termine di un match molto equilibrato.

Foto: sito Juve