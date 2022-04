Grande entusiasmo a Salerno: venduti quasi 20.000 biglietti. La città crede nella rimonta

Le due vittorie consecutive in trasferta della Salernitana contro Samp e Udinese hanno riacceso l’entusiasmo sopito di una città data per spacciata fino a pochi giorni fa. A cinque giornate dalla fine (sei per i granata) e con 6 punti dal quartultimo posto, la matematica porge la guancia agli uomini di Nicola. Come legna che arde, il popolo granata è tornato a credere nella rimonta e lo dimostra un dato: il botteghino per la gara contro la Fiorentina ha toccato quota 18.000 biglietti venduti. Un numero considerevole destinato ad aumentare, che spingerà ancora una volta la Salernitana verso una nuova impresa, dopo la promozione dello scorso anno.

FOTO: Sito Salernitana