Granada, Weissman non convocato per motivi di sicurezza: minacce da estremisti baschi

L’attaccante israeliano del Granada, Shon Weissman, non è partito con il resto della sua squadra per la trasferta di Pamplona contro l’Osasuna, dove tra meno di un’ora (ore 21.00) è in programma l’anticipo della Liga, per motivi di sicurezza. Come riferito dall’ANSA, la decisione di lasciarlo a casa evitandogli il viaggio nei Paesi Baschi è stata presa su consiglio delle autorità spagnole. L’israeliano negli scorsi giorni aveva pubblicato messaggi e post sui propri profili social a sostegno del suo Paese, dopo che i militanti di Hamas hanno fatto irruzione in Israele dalla Striscia di Gaza il 7 ottobre scorso. In seguito, il gruppo radicale basco di estrema sinistra “Indar Gorri” ha pubblicato sui suoi social network l’immagine di un cartello “vietato” con la faccia del giocatore del Granada e la scritta “Weissman fuori”

Foto: Instagram Granada