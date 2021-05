Granada-Real Madrid: le formazioni ufficiali

Alle 22 in Liga si gioca un match fondamentale per la corsa al titolo. Il Real Madrid va in scena sul campo del Granada per cercare di tenere il passo dell’Atletico Madrid vittorioso ieri.

Ecco le formazioni ufficiali:

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, German, Quini; Eteki, Gonalons; Puertas, Fede Vico, Machis; Jorge Molina.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Marvin, Militao, Nacho, Miguel; Casemiro, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Foto: Twitter Real