Granada: Eneki positivo ai test da coronavirus

Dopo i casi di positività da COVID-19 rilevati in Gonalons e Machis, al Granada si aggiunge un altro giocatore: il giocatore africano Eteki è risultato positivo come si legge dal comunicato ufficiale del club biancorosso:



“Il Granada Club de Fútbol comunica che, dopo i secondi test PCR previsti dal consueto protocollo di rientro dagli allenamenti di ieri, è stato rilevato nella prima squadra un nuovo caso positivo per COVID-19. Yan Brice Eteki, che è risultato negativo nel primo test di controllo PCR, è risultato positivo dopo aver subito il secondo controllo. Il giocatore è asintomatico ed è stato isolato sotto costante monitoraggio dai servizi medici del club. Dopo aver conosciuto i risultati dei test effettuati, il Granada CF li ha immediatamente comunicati alle autorità sanitarie, tramite la Junta de Andalucía e LaLiga, e ha seguito scrupolosamente il protocollo stabilito in caso di positività, in attesa del loro recupero e successivo reintegro”.

Foto: Sito Ufficiale Granada