Granada, a gennaio si cerca un rinforzo in difesa: tra i nomi anche quello di Gila della Lazio

Secondo quanto riporta il media spagnolo Estadio Deportivo, il Granada necessita al più presto di rinforzi e tra i reparti in cui la società dovrà operare con maggiore rapidità c’è quello difensivo.

In questo senso prende quota il nome di Mario Gila. Il giocatore della Lazio figura nella lista dei nomi per gennaio. Nelle intenzioni del Granada, stando a quanto giunge dalla Spagna, ci sarebbero quelle di acquistare il calciatore o assicurarselo in prestito ma mantenendo l’opzione di riscattarlo al termine della stagione.

Foto: Instagram Gila