Grana per la Lazio: Immobile ko dopo un quarto d’ora. Entra Pedro

Grana per la Lazio di Sarri. Dopo un quarto d’ora di Sassuolo-Lazio, esce per infortunio Ciro Immobile. Si tratta di un problema muscolare per l’attaccante biancoceleste.

Al suo posto è entrato Pedro.

Da valutare le condizioni dell’attaccante napoletano nelle prossime ore.

Foto: twitter Lazio