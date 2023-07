Grana per il Bayer Leverkusen: Schick si opera all’inguine. Starà fermo fino a ottobre

Il Bayer Leverkusen dovrà fare a meno per diversi mesi di Patrik Schick. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale che specifica come l’attaccante ceco sia stato sottoposto in giornata intervento chirurgico per problemi all’inguine. L’operazione è andata a buon fine e il giocatore ha già cominciato la riabilitazione. Schick, 27 anni, non gioca da marzo ma in generale si trascina il problema da metà ottobre e fino al prossimo ottobre resterà fuori dai campi di gioco.

Foto: sito Bayer Leverkusen