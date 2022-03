Grana Liverpool, si ferma Alexander-Arnold: starà fuori diverse settimane

Nel giorno dei sorteggi di Champions League, in cui il Liverpool sarà chiamato a sfidare il Benfica, in casa Reds arriva una brutta notizia che riguarda Trent Alexander-Arnold. Il terzino ha infatti subito un infortunio al tendine del ginocchio e sarà costretto a restare ai box per diverse settimane.

Commentando la situazione, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha affermato: “Vedremo di quanto tempo avrà bisogno. Abbiamo diverse opzioni, in passato Milner è stato adattato in quel ruolo”.

Foto: Instagram personale Alexander-Arnold