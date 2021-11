Gran gol di Zielinski ma Calhanoglu (rigore) e Perisic ribaltano: 2-1 Inter all’intervallo

E’ finito il primo tempo di Inter-Napoli, big match della 13a giornata di Serie A. Gara palpitante, con tante azioni e capovolgimenti di fronte.

Il Napoli passa in vantaggio al 17′ con un grandissimo destro di Zielinski che fa secco Handanovic.

La reazione dell’Inter non si fa attendere. Al 25′ calcio di rigore per i nerazzurri per fallo di mano di Koulibaly. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia.

Al 44′, l’Inter passa in vantaggio. Calcio d’angolo di Calhanoglu, la devia sul primo palo Perisic. Ospina ci arriva ma la palla ha superato la linea. Inter che ribalta il Napoli nel finale e va all’intervallo avanti 2-1.

Foto: Twitter Inter