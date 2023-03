Gran gol di Mancini, la Roma abbatte la Juve. Espulso Kean

La Roma batte la Juventus 1-0 all’Olimpico, al temine di una gara non bella, decisa da una soluzione da fuori di Mancini a inizio ripresa.

Primo tempo che ha visto due squadra studiarsi e affrontarsi con ritmi blandi, con poche accelerazioni e anche occasioni da gol. I due pericoli erano arrivati da due tiri da fuori, uno di Dybala, con Szczęsny bravo a parare. Risposta poi di Locatelli. Ma la grande chance è della Juve al 42′. Palla di Danilo nel mezzo, irrompe Rabiot che di testa colpisce il palo e mette i brividi alla Roma.

Nella ripresa c’è subito Bonucci al posto di Alex Sandro che non era al massimo.

Si riparte sulla falsa riga del primo tempo, squadre bloccate che si equivalgono. Ma al 53′, un lampo di Mancini, con un destro da fuori area, porta in vantaggio la Roma e fa esplodere l’Olpimpico.

La Juve reagisce, punizione per Cuadrado, palo del colombiano. La Juve ci prova ma non riesce ad essere molto pericolosa, se non con azioni di calcio piazzato, su cui nasce un altro palo, colpito da Mancini. La Juve ci prova ancora, entra Pogba.

Al 90′ la mossa di Allegri con Kean. La gara dell’attaccante però dura pochi secondi. Il giocatore viene strattonato da Mancini, il giocatore reascisce scalciandolo e quindi rosso diretto. Juve in 10 nei 7 minuti di recupero e al 97′ Rui Patricio salva sull’azione finale su un destro di Danilo.

Finisce 1-0 per i giallorossi, che salgono a 47 punti al quarto posto. La Juve resta a 35.

