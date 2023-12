Gran Galà del Calcio: Spalletti premiato come miglior allenatore dell’anno

Luciano Spalletti, ora CT della Nazionale, è stato premiato come il miglior allenatore dell’anno 2022-23, grazie alla sua cavalcata trionfale con il Napoli.

Queste le sue parole dal palco: “C’era una squadra incredibilmente collaborativa, tutti si stimolavano a vicenda. Era bellissimo vederli insieme, ho dovuto fare poco lavoro. Sono stati bravi a capire per chi eravamo lì e per chi lo dovevamo fare. Oltre a grandi calciatori sono uomini veri. Quando sono arrivato il presidente mi ha detto che secondo era già arrivato. È bravo a motivare. Quando si allena una squadra con questa storia non hai alternativa, tenti di vincere. La città ti fa sentire addosso questo amore”.

Foto: twitter Napoli