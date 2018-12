Gran Galà del Calcio, Icardi eletto miglior calciatore. Ecco la Top 11

Mauro Icardi trionfa al Gran Galà del Calcio. Il capitano e l’attaccante dell’Inter è stato eletto come miglior calciatore della stagione 2017-2018: “Per me è la prima volta, ringrazio tutti quelli che hanno votato. È importante per me essere nella Top 11 del calcio italiano. È bello ricevere dei complimenti, anche se a volte si parla un po’ troppo di me. Io sono contento di quello che faccio per la mia squadra”.

A seguire la Top 11 dello scorso torneo:

TOP 11 (4-3-1-2): Alisson; Cancelo, Koulibaly, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Milinkovic-Savic, Nainggolan; Dybala; Icardi, Immobile.

Miglior allenatore: Massimiliano Allegri.

Miglior portiere: Alisson.

Miglior squadra: Juventus.

Miglior arbitro: Gianluca Rocchi.

Miglior giovane di Serie B: Sandro Tonali.

Gol più bello della Serie A 2017/2018: Mauro Icardi contro la Sampdoria.

Foto: Gran Galà Calcio Twitter