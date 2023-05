Gracia dopo l’esonero: “Squadra presa al 19° posto, oggi è fuori dalla zona retrocessione e ha buone chance di salvarsi”

Il regno di Javi Gracia, nominato a fine febbraio, al Leeds non è andato come sperate. Appena 11 partite sono bastate alla società di Premier League per scegliere di cambiare guida e orientarsi altrove. L’allenatore spagnolo ha commentato il recente esonero tramite una nota ufficiale: “Sono grato per l’opportunità e orgoglioso del team, sia dei giocatori che dello staff. Così vorrei riassumere il mio periodo al Leeds. Avrei preferito farlo in un altro momento, ma le circostanze sono cambiate. Ho firmato un contratto breve, di tre mesi, e l’ho fatto perché credevo in questa squadra. Abbiamo considerato opportunità e fiducia, sappiamo che è possibile. Non parliamo di un miracolo, ma di un risultato efficiente grazie a un lavoro ben fatto e a un processo di miglioramento.

Abbiamo preso la squadra al 19° posto, senza vittorie da 10 partite. Oggi, dopo undici gare disputare e quattro restanti, la squadra è fuori dalla zona retrocessione e ha buone chance di arrivare all’obiettivo. È stato un periodo intenso per varie ragioni: un calendario fitto, infortuni e una squadra giovane per quanto dotata. Comunque, abbiamo fatto sì di posizionarci meglio rispetto ai rivali, lo mostrano i risultati. Dal momento in cui io e lo staff siamo stati assunti, siamo la squadra con i maggiori punti – 11 in tutto – tra le principali concorrenti in classifica. Sono fiducioso che il team raggiungerà i suoi obiettivi, è una squadra seria e con grandi qualità.

Una menzione speciale allo staff tecnico, ma anche agli altri, i medici, i magazzinieri, l’ufficio stampa… Il vostro aiuto è stato brillante, grazie dal profondo del mio cuore. E non voglio concludere senza aver ringraziato Victor Orta (il ds, anche lui appena cacciato, ndr) per aver creduto in noi. È stato onesto, sincero, impegnato per il club: un gran piacere lavorare con te.

Ultimo ma non ultimo, vorrei riconoscere il lavoro dei tifosi. Una fan base che ti sostiene, che canta per te e non mollerà mai. Migliori auguri di successo al Leeds United, Javi. Per sempre White”.

