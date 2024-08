Goztepe-Fenerbahce, attimi di terrore: aggredito il presidente Ali Koc e polizia a bordo campo

Durante la partita Goztepe-Fenerbahce si è verificato un episodio di assoluta violenza: al minuto 60 il presidente della squadra ospite, Ali Koc, è sceso a bordo campo perché c’erano problemi di ingresso per i tifosi e il suo intento era quello di cercare di risolvere la situazione. Durante il tragitto i tifosi hanno gettato dagli spalti tantissimi oggetti e una bottiglia d’acqua ha colpito in pieno volto Ali Koc. Il presidente del Fenerbahce è stato anche spintonato alle spalle da un uomo con un pass del Goztepe (l’uomo è stato arrestato). L’arbitro ha fatto proseguire il match con la polizia che si è sistemata a bordo campo per garantire sicurezza.

Foto: Twitter uff Fenerbahce