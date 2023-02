Governo inglese pronto a rivoluzionare il calcio: ecco come

Il Primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha presentato un libro bianco che istituirà nelle prossime stagioni la figura di un Regolatore. Ovvero un organo che avrà il compito di controllare la sostenibilità del calcio inglese. In arrivo una rivoluzione, una serie di regole valide dalla prima serie (Premier League) alla quinta serie (National League). Il nuovo organo potrà multare i club che non rispettano le regole finanziarie. Si lavora alla creazione di un sistema di licenze che verranno rilasciate su base annuale e saranno necessarie per iscriversi ai vari campionati, i club dovranno ottenerle dimostrando di avere tutto in regola, di essere gestiti nel migliore dei modi nel rispetto delle regole e dei parametri finanziari. La volontà di Sunak è quella di mettere i tifosi al centro, questi avranno voce in capitolo su eventuali cambiamenti: dal nome del club, al logo e alla maglia da gioco affinché sia tutelata la storia e l’immagine. In modo tale che i supporter non siano colpiti da decisioni unilaterali, in cui non avranno potere. Ribadita anche la posizione contraria in merito a nuove competizioni di natura elitaria, il Regolatore potrà proibire ai club inglesi di partecipare a competizioni chiuse.

Foto: Twitter ufficiale Premier League