Governo inglese: “Non capisco come i tifosi del Chelsea possano inneggiare ad Abramovich. Ha le mani sporche di sangue”

Chris Philip, sottosegretario allo Sport del Governo Inglese, ha parlato in merito al caso Chelsea, lanciando un duro messaggio ai tifosi dei blues.

Queste le sue parole: “Il governo intende ascoltare ogni proposta che renda possibile al Chelsea di continuare ad operare, in maniera tale però che Abramovich non possa ricevere utili. La deroga concessa al Chelsea per concludere regolarmente la stagione può essere modificata per garantire che il club sopravviva o per agevolarne la cessione”.