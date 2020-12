Gotze: “Voglio vincere il campionato con il Psv e tornare in Nazionale”

Mario Gotze, mattatore nella finale del Mondiale del 2014 e ora attaccante del Psv Eindhoven è stato intervistato dall’Eindhoven Dagblad. Il calciatore tedesco è reduce da diverse stagioni complicate in Bundesliga, per questo ha deciso di mettersi in discussione ripartendo dal campionato olandese. Queste le parole di Gotze: “Sono felice, sto bene qui. È vero che abbiamo deciso l’ultimo giorno disponibile ma l’esperienza è stata fin da subito positiva, con l’esordio che è arrivato velocemente. Obiettivi? Due. Vincere l’Eredivisie con il Psv e tornare ad essere convocato in Nazionale”.

Foto: Twitter Psv