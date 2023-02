Gotze: “Nella fase a gironi siamo cresciuti tanto. La spinta dei tifosi sarà importante”

Mario Gotze, stella dell’Eintracht Francoforte, ha parlato insieme all’allenatore Glasner in vista della sfida con il Napoli.

Queste le sue parole: “Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati queste due partite. Sappiamo quanto diventa difficile a questo livello. Esperienza? L’esperienza è importante, ma alla fine è il momento e il nostro rendimento che conta”.

Sul fattore campo: “Possiamo aspettarci una partita clamorosamente buona in casa. Non vedevamo l’ora che arrivassero gli ottavi di finale anche per la grande atmosfera che ci riserverà il nostro stadio”.

Foto: twitter Eintracht