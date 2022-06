Gotze: “Dell’Eintracht mi piace tutto, inoltre giocheremo in Champions”

Mario Gotze, fresco di approdo all’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club: “Non vedo l’ora che inizi quest’avventura all’Eintracht Frankfurt. Questo club ha subito un miglioramento straordinario e ha intrapreso un percorso entusiasmante e ambizioso del quale farò parte. I colloqui con Markus Krosche e Oliver Glasner hanno mostrato subito che abbiamo le stesse idee e perseguiamo gli stessi obiettivi. Questo club ha un’ottima base. Dallo stadio ai tifosi alla città, tutto mi piace. Non vedo l’ora di tornare in Bundesliga. Inoltre, abbiamo la possibilità di giocare in Champions League“.

Foto: Twitter Gotze