Gotti: “Vittoria importante contro una diretta concorrente. Nzola? E’ forte, deve avere fiducia in se stesso”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Empoli.

Queste le sue parole: “Sono contento, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ troppo il calo di diversi giocatori che non sono al 100%. Ci siamo difesi in maniera compatta e ordinata, ma negli spazi potevamo fare meglio in quel momento. Con i ragazzi abbiamo condiviso il pubblico, che ha manifestato passione che non ci lascia indifferenti, è una vittoria importante con una diretta concorrente”.

Su Nzola: “Il passaggio fondamentale è quello che la fiducia deve fissarla, costruirla, cristallizzarla, ma in sé stesso. È forte, indipendentemente da me, e questo tipo di consapevolezza ti permette di passare sopra al fatto che magari non segni. Devi dare continuità di prestazione, ha fatto una prestazione importantissima, deve capire i suoi mezzi”.

In cosa dovete crescere?

“Siamo distanti dal nostro potenziale, che mi auguro andremo ad esprimere. Ci sono piccole e grandi cose da migliorare, nel fare questo anche accogliendo chi verrà ad aiutarci”.

