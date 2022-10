Gotti sull’Udinese: “Non mi aspettavo questa classifica, ma se la meritano”

Intervenuto in conferenza stampa, Luca Gotti, attuale tecnico dello Spezia ed ex dell’Udinese, ha parlato anche dell’exploit dei friulani in questo avvio di stagione: “Aspettarsi questa classifica no, sono sei vittorie in otto partite ed è difficile aspettarselo. Che fosse una cosa che potesse capitare a quella squadra e a quei giocatori sì, nell’ultimo anno e mezzo lo avevo sperato a mia volta. Poi qualcosa succedeva, si faceva male qualcuno, c’erano incastri, e non era successo. Sono contento per tante delle persone che sono lì, a partire dai ragazzi, che si meritano questa soddisfazione di risultati a fronte del tanto lavoro che c’è dietro”.

