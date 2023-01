Gotti: “Sul 3-2 pensavo di poterla riprendere. Hojlund? Mi ha impressionato. Stiamo parlando di un giocatore che farà strada”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “L’atteggiamento del primo tempo mi è piaciuto. Dopo aver preso due gol in due minuti ho pensato all’imbarcata, ma i ragazzi hanno saputo rispondere e restare in partita. Prima di subire il 4-2 avevamo anche cullato l’idea di riprendere la partita, avevo la sensazione che potessimo togliere ulteriori sicurezze all’Atalanta. Il finale ha detto qualcosa di diverso. Il quarto gol ha chiuso la gare, il quinto la partita. Il risultato non mi piace anche se eravamo consapevoli che l’Atalanta avrebbe giocato una partita del genere. Così come sapevo che avremmo patito dal punto di vista fisico, rendiamo troppi chili e centimetri. In questo senso, Hojlund mi ha impressionato. È evidente che stiamo parlando di un giocatore di livello”.

Foto: Instagram Spezia