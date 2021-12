Gotti: “Squadra troppo spaventata, ci sono tante cose da mettere a posto”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko contro l’Empoli: “Anche nel primo tempo non abbiamo giocato bene, l’Empoli ci ha lasciato spazi enormi che dovevamo sfruttare meglio. Nel secondo prima di subire il pareggio abbiamo avuto due occasioni. La nostra è stata una partita giocata male, piena di errori difensivi e anche sotto porta. Gli attaccanti sono stati poco lucidi, ma è mancata un po’ in tutti. La gestione poteva essere fatta meglio, non mi è piaciuto il palleggio”.

Come mai tutte queste difficoltà nella gestione del match?

“Non so se ci sia un copione unico, la squadra è troppo spaventata. Alcuni errori non sono normali, ci facciamo troppi problemi”.

Bisogna lavorare principalmente sulla testa della squadra?

“Si, dobbiamo lavorare su tutto. Oggi c’è stato un grande campionario di errori. Ci sono tante cose da mettere a posto”.

Deulofeu unica nota positiva?

“Oggi Gerard ha fatto una ottima partita, prendendosi anche delle grosse responsabilità”. Foto: sito Udinese