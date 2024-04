Gotti: “Squadra matura e solida. La salvezza è ancora lontana”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa con l’Empoli.

Queste le sue parole: “C’era l’attenzione giusta. Queste partite devi cercare di vincerle, ma non devi perderle. Sul gol annullato non mi è piaciuta la leggerezza con cui siamo andati in fase difensiva. Per il resto la squadra ha fatto bene da questo punto di vista”.

I suoi hanno reagito bene al gol annullato: “Il vento nel primo tempo ha concesso campo all’Empoli, ma noi abbiamo concesso poco e noi abbiamo cercato i nostri episodi in area avversaria”.

Lo stadio vi ha spinto: “Bella la partecipazione, la vivi dentro e fuori dal campo ed è una bella sensazione”.

Nella ripresa l’Empoli si è messo a specchio: “Più o meno me lo aspettavo. L’Empoli ha doppi ruoli con caratteristiche diverse, tenendo giocatori diversi nella stessa posizione cambia molto. Almqvist si è dovuto sacrificare molto”.

Qualcosa non le è piaciuto?“Se al 90′ prendi gol tu, cambiano le letture alla fine. E’ stato un Lecce maturo e solido, gestendo il campo con saggezza, ma la salvezza non è raggiuntam, mancano ancora tante partite, certo, oggi è un mattoncino importante”.

La risposta che si aspettava? “Direi proprio di sì”.

+6 sulla zona retrocessione. “A 32 punti non sei salvo. Tutti devono stare sul pezzo, la Serie A è così”.

Foto: sito Lecce