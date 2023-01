Gotti: “Sono estremamente rammaricato. Per 75 minuti abbiamo dominato. Abbiamo avuto paura di vincere”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, commenta con rammarico a Sky il pareggio contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Sono estremamente rammaricato, avevo cullato a lungo l’idea di portare a casa i tre punti. Prima dell’episodio del 3-0 c’era anche la prestazione, cercavamo di tenere la partita, era un suggello a un tipo di una prestazione, non speculativa. Paradossalmente mi è piaciuta di più la prima mezz’ora del secondo tempo rispetto al primo in cui ci abbassavamo troppo e ci portavamo l’Atalanta all’interno della nostra metà campo, forse per paura di vincere”.

Qual è stato il problema? “La forza dell’avversario è da considerare, nell’ultimo quarto d’ora ha fatto pesare molto una vigoria fisica dovuta alle caratteristiche di squadra. Avevi una sensazione che ci fosse una grande forza, di là. Te lo sei portato al novantaduesimo e su quel cross sembra che sia di Kiwior. Fai fatica a dire come hai perso i due punti”.

Qualcosa dal mercato se lo aspetta? “Credo proprio di sì, senza togliere nulla ai miei calciatori. Questa squadra va aiutata in certe parti del campo. Credo che anche la società abbia tutta l’intenzione di fare le cose. Auguriamoci di riuscire ad arrivare sugli obiettivi”.

Foto: Instagram Spezia