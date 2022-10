Gotti: “Siamo stati troppo molli, ma la grande qualità della Lazio è venuta fuori”

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico.

Queste le sue parole: “I motivi del pesante ko? La grande qualità dell’avversario e un approccio troppo molle dei miei ragazzi. La Lazio ha avuto troppi spazi oggi. Siamo andati a prenderli un po’ troppo alti in certe situazioni, am del resto tiri la coperta da una parte e si scopre dall’altra”.

Kiwior adattato sulla fascia? “L’ho fatto per cambiare solo un uomo e mantenere tutti gli altri al proprio posto. Lui duttile, anche se non si è trovato particolarmente a suo agio contro uno degli esterni più in forma del campionato come Felipe Anderson”.

Foto: twitter Spezia