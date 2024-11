Gotti: “Siamo stati in partita per 85 minuti. La classifica purtroppo è quella che è”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Bologna.

Queste le sue parole: “E’ mancato qualcosa nei palloni recuperati. Il Bologna è bravo nella riaggressione, ma noi potevamo gestire meglio dei palloni per poi sfruttare gli spazi”.

Manca qualità in mezzo? “Abbiamo provato diverse soluzioni dall’inizio dell’anno e continueremo. Oggi ho pensato di far fare quel ruolo a Dorgu, volevo tenere Pierotti e Banda per sfruttare gli spazi. A metà secondo tempo, si è avuta la sensazione che potevamo fare qualcosa in più e anche i cambi dovevano aiutare”.

La classifica la preoccupa? “Non deve essere fonte di preoccupazione all’undicesima partita, ma nessuno deve essere contento. Venivamo dalla buona partita di Napoli e dal successo col Verona, oggi abbiamo tenuto bene per 65 minuti. Nello spogliatoio c’è scoramento, ma io devo tenere buono per cercare ogni tipo di miglioramento”.

Qual è il ruolo di Pierotti? “Giocatore di grande generosità ed energia. Non so quale sia il suo ruolo ideale, a me sta piacendo la sua applicazione e lui settimana dopo settimana mi dà dimostrazione di gradire il miglioramento”.

Foto: sito Lecce