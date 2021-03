Gotti: “Siamo forti mentalmente, ciò che è successo a Milano non si può cambiare”

Luca Gotti, tecnico bianconero, ha presentato così la gara di domani contro il Sassuolo a Udinese TV:

La gara di San Siro vi dà più consapevolezza in vista di domani o teme il contraccolpo?

“Una delle qualità di una squadra di livello è quella di essere forte mentalmente a prescindere dagli episodi e quindi di riuscire a superarli senza contraccolpo, anche nel corso delle partite. In questa ottica, quello che è successo non lo cambiamo più e cerchiamo di avere tutta la forza mentale possibile per affrontare al meglio il futuro”.

Problemi per Samir e Becao. Come stanno?

“Samir non sarà a disposizione fino alla sosta credo. Becao ha riportato, in quel contatto con Rebic, una frattura scomposta alle ossa nasali, ma mi ha dato piena disponibilità ad esserci”.

Che gara e che Sassuolo si aspetta?

“Il Sassuolo ha caratteristiche molto precise e cerca il dominio della partita. Ha grandi qualità davanti, fa molti goal. Mi aspetto una partita simile a quella dell’andata ma non uguale perché affrontare una squadra come il Sassuolo con Lasagna e Pussetto, attaccanti molto veloci e di “ripartenza”, è diverso dall’affrontare il Sassuolo con attaccanti che hanno caratteristiche diverse da queste. Di sicuro anche noi dovremo modificare qualcosa”.